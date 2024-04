Rebel Wilson wurde von ihrem Papa körperlich misshandelt

Rebel Wilson (44) verarbeitet ihre Vergangenheit. In ihren Memoiren "Rebel Rising" macht die Schauspielerin auch nicht vor familiären Angelegenheiten Halt. Sie berichtet von einem Moment, in dem ihr Papa Warwick ausgerastet sei, als sie ihn im Alter von zwölf Jahren nach einem Eis gefragt habe: "Er schlägt heftig um sich, als ob er mich in diesem Moment erwürgen wollte. Er ist wütend. Es ist, als ob ein Schalter umgelegt worden wäre." Nach diesem Vorfall habe sie ihn nie wieder nach Süßigkeiten gefragt.

In ihren Memoiren verarbeitet die Pitch Perfect-Bekanntheit noch eine weitere körperliche Misshandlung ihres Papas. Rebel schreibt, dass sie von ihrem Vater geschlagen worden sei, weil er dachte, sie habe ins Bett gemacht: "Er führt seine Handfläche an die Wange und schlägt mich mit der ganzen Kraft eines starken, stämmigen erwachsenen Mannes, während ich auf der nassen Matratze liege."

Außerdem berichtet die 44-Jährige von den Anfängen ihrer Karriere, als sie ziemlich einsam war. Die Zeit nach den Dreharbeiten zu "Bridesmaids" sei "eines der einsamsten Jahre meines Lebens" gewesen. Nach der Premiere habe sich Rebel zu Hause verkrochen: "Ich nehme mein Make-up ab und nehme die Haarteile heraus. Ich betrachte mich im Spiegel. 'Siehst du, Frauen sind lustig!' sage ich zu mir selbst. Dann gehe ich zum Gefrierschrank, hole einen Becher Eiscreme heraus und feiere, indem ich in einem übergroßen Disneyland-Nachthemd vor dem Fernseher esse, bis ich nicht mehr wach bleiben kann."

Rebel Wilson im Januar 2023

Rebel Wilson, Schauspielerin

