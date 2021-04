Dieser Let's Dance-Rauswurf schockiert die Zuschauer total! Am Freitagabend war es wieder so weit: Ein Promi musste die Show verlassen. Ganz überraschend traf es tatsächlich Zuschauerliebling Nicolas Puschmann (30) mit Partner Vadim Garbuzov (33). Der Influencer war von seinem Ausscheiden deutlich geschockt und wusste zunächst kaum, wie ihm geschah – Nicolas' erste Worte nach dem Exit fielen jedoch trotzdem mehr als fair aus!

"Ich bin sehr stolz auf die Reise, die wir gemacht haben!", versicherte der ehemalige Prince Charming nach der Entscheidung im Interview mit Chris Tall (29) in dessen Show Darf er das?. Er wisse zwar selbst nicht, woran es gelegen habe – erklärte aber sehr emotional: "Wir haben so viel bewegt und in vielen Köpfen Veränderung geschafft. Wir haben gezeigt, dass es wunderschön ist, wenn zwei Männer zusammen tanzen!"

Nicht nur für Nicolas, sondern auch für die meisten Zuschauer dürfte das Aus des Hamburgers überraschend gekommen sein: Schließlich hatte sich der Freund von Lars Tönsfeuerborn (30) mit seinem Charleston stolze 29 Punkte ertanzt und damit zwischenzeitig auf Platz eins des Rankings gelegen. Am Ende fehlten jedoch die Anrufe der Fans.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Anzeige

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de