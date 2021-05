Dass Kylie Jenner (23) eine richtige Fashiondiva ist, wissen ihre Fans. Immer wieder bezaubert die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ihre Fangemeinde mit besonderen Outfits: Egal ob knapper Bikini oder extravagantes Kleid – die US-Amerikanerin ist jedes Mal aufs Neue ein Hingucker. Am 30. April feierte ihr Ex und Vater ihres Kindes, Travis Scott (29), seinen Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass hat sich das Model natürlich auch in Schale geworfen: Kylie setzte dabei auf ein hautenges Kleid!

Auf Instagram zeigte die 23-Jährige jetzt ihren Look für den besonderen Abend. Auf dem Foto trägt die Mutter von Stormi Webster (3) ein bunt gemustertes Kleid, in dem ihr kurviger Körper perfekt zur Geltung kommt. Ein paar silberne Metallic-High-Heels und eine fuchsiafarbene Handtasche komplettieren das extravagante Erscheinungsbild. Kylies Outfit kommt nicht nur bei ihrer Community super an: Travis kommentierte beispielsweise ein Flammen-Emoji unter den Post, um auszudrücken, wie heiß er seine einstige Partnerin findet.

Den Geburtstag verbrachten die beiden zunächst mit weiteren Freunden im Restaurant Komodo in Miami. Nach dem Abendessen zogen sie weiter und ließen den Tag bei einer exklusiven Sause im luxuriösen Fontainebleau Hotel ausklingen. Dabei soll das einstige Paar ziemlich vertraut und glücklich gewirkt haben. Dürfen die Follower doch noch auf ein Liebes-Comeback hoffen?

ActionPress Travis Scott und Kylie Jenner mit Stormi Webster, August 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

Instagram / travisscott Travis Scott in Miami

