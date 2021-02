Baldiges Liebes-Comeback bei Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29)? Seit über einem Jahr gehen der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper nun schon getrennte Wege. Dennoch verbringt das ehemalige Promi-Paar immer wieder Zeit miteinander – insbesondere, um Familien-Zeit mit ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (3) zu genießen. Tatsächlich sollen die beiden aber sogar immer noch ineinander verliebt sein, wie nun ein Insider ausplaudert.

Mit ihrem vorbildlichen Co-Parenting für das gemeinsame Töchterchen hat das Ex-Paar schon mehrfach Aufsehen erregt. Nun gibt ein Insider gegenüber E-News sogar Hoffnung auf eine baldige Liebesreunion. "Kylie und Travis sind immer noch total verliebt", ist er sich sicher. "Sie strahlen und wirken jedes Mal sehr glücklich, wenn sie zusammen sind." Außerdem verrät er, dass die beiden auch nicht ausschließen würden, wieder zusammenzukommen. "Im Moment wollen sie sich mit ihrer Beziehung aber keinen Druck machen", berichtet er weiter.

Für Stormi verbringen die liebenden Eltern trotz ihrer Trennung vor allem Feiertage miteinander. Erst kürzlich haben sich die Beauty-Queen und der Musiker wieder gemeinsam auf Social Media gezeigt. Zusammen feierten sie den Geburtstag ihrer Tochter und machten den Anschein einer harmonischen, kleinen Familie.

ActionPress Travis Scott und Kylie Jenner mit Stormi Webster, August 2018

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Oktober 2020

Instagram / kyliejenner Stormi Webster mit ihren Eltern Kylie Jenner und Travis Scott

