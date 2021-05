Ein Unding für die türkische Polizei! Nachdem vor einigen Wochen ein Bild von ungefähr 20 jungen Frauen viral gegangen war, die freizügig auf einem Balkon vor einem Wolkenkratzer in Dubai posiert und ihre prallen Hinterteile in die Kamera gestreckt hatten, erregten nun sechs weitere Schönheiten mediales Aufsehen: Einige ukrainische Models ließen sich leicht bekleidet in der Türkei auf einem Boot ablichten und wurden wegen Pornografie verhaftet!

Wie The Sun berichtet, waren die fast nackten Frauen in der blauen Bucht von Göcek am Mittelmeer ein Dorn im Auge der türkischen Polizei und wurden kurzerhand festgenommen. Ein Model, welches in Dubai dabei gewesen war, behauptet, dass die Gruppe speziell in die Türkei gefahren sei, um ähnlich skandalöse Fotos aufzunehmen. Unter den Models, die während der Aktion auf dem Boot präsent gewesen sein sollen, befinden sich türkischen Medien zufolge die 21-jährige Ruslana Kovkova sowie das ebenfalls 21-jährige Model Veronika Kurgan und die 20-jährige Diana Pogorelaya.

Mittlerweile sind die Schönheiten offenbar freigelassen worden und wieder unversehrt in Kiew angekommen. Doch die Frauen verstehen den Trubel um ihre freizügigen Bilder nicht: Vor Kurzem hatte Ruslana ein Video von sich auf Instagram veröffentlicht, unter das sie schrieb: “Glaubt ihr wirklich, dass nackte Models auf einer Jacht ‘sehr große Neuigkeiten’ sind? Was ist, wenn sie angezogen sind?”.

Ruslana Kovkova, Model

Diana Pogorelaya, Model

Model Ruslana Kovkova im März 2021

