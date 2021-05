Er war eine echte Größe in der frühen Schauspielkunst. Mit seinen Auftritten in "Club der toten Dichter" oder "In den Schuhen meiner Schwester" hat sich US-Schauspieler Norman Lloyd in die Herzen der Fans gespielt. Der gebürtige New Yorker konnte seit seinem Start in den 1930er-Jahren auf sagenhafte 90 Jahre im Film- und Fernsehbusiness zurückblicken. Jetzt gibt es allerdings eine traurige Nachricht zu verkraften: Norman ist verstorben – er wurde 106 Jahre alt.

Wie mehrere internationale Medien berichten, hat sein Sohn Michael Lloyd den Tod der Filmberühmtheit bestätigt. Demnach soll er im kalifornischen Los Angeles im Schlaf gestorben sein. Weitere Infos zu dem schrecklichen Verlust sind bisher allerdings nicht bekannt. 2011 starb bereits die Ehefrau des Filmdarstellers Peggy Craven nach insgesamt 75 Jahren Ehe mit 98 Jahren. 2018 stolzierte Norman beim TCM Classic Film Festival in L.A. noch über den Red Carpet.

Während seiner Laufbahn arbeitete der Verstorbene mit Filmlegenden wie Alfred Hitchcock (✝80) oder Charlie Chaplin (✝88) zusammen. Auch als Produzent hatte sich Norman in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Als Schauspieler stand er unter anderem für mehrere Hitchcock-Krimis und für die "Raumschiff Enterprise"-Reihe vor der Kamera.

Getty Images Schauspieler Norman Lloyd

Getty Images Norman Lloyd 2015

Getty Images Alfred Hitchcock 1960

