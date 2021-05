"The Circle" ist bei Netflix ordentlich durch die Decke gegangen! Kürzlich flimmerte das Finale der zweiten Staffel der Reality-TV-Show über die Bildschirme. In dem TV-Format kommunizieren die Teilnehmer nur per Chat miteinander. Der Clou: Sie müssen nicht sie selbst sein, sondern können jede andere Identität annehmen. Um weiterzukommen, muss man Beliebtheitspunkte bei den Kandidaten sammeln. Gewonnen hat schließlich Deleesa St. Agathe, die sich als ihr Mann Trevor ausgegeben hatte. Doch auch für den restlichen Cast scheint sich die Show ordentlich auszuzahlen!

Die Zweitplatzierte von "The Circle", Finger weg!-Star Chloe Veitch, zählt inzwischen 1,7 Millionen Abonnenten auf Instagram. Und das lässt sich nicht nur auf ihre schöne Erscheinung zurückführen. In der Reality-TV-Show überzeugte sie die Fans vor allem mit ihrer authentischen, ulkigen Art und ihren frechen Flirtsprüchen. Fans wollen außerdem wissen, wie das Leben ihrer "The Circle"-Lieblinge wie Jack, Lee oder Courtney weitergeht. Siegerin Deleesa hat inzwischen über das Magazin People ihre zweite Schwangerschaft verkündet und gibt auf YouTube zahlreichen Fans regelmäßig Einblick in ihr turbulentes Familienleben.

Wie sich der Erfolg für den diesjährigen Cast weiterentwickeln könnte, zeigt ein Blick auf die Teilnehmer der ersten Staffel von "The Circle". Alle Kandidaten um den Sieger Joey Sasso schossen sich in die Herzen ihrer Fans, die ihren Lieblingen immer noch gerne im Netz folgen. Shubham Goel, Chris Sapphire und Sammie sind inzwischen sogar waschechte Social-Media-Stars. Letztgenannte darf sich mittlerweile sogar über die stolze Zahl von einer Million Follower freuen!

Anzeige

Netflix Chloe Veitch und Deleesa St. Agathe in der zweiten Staffel von "The Circle"

Anzeige

Netflix Die "The Circle"-Finalisten der zweiten Staffel

Anzeige

Instagram / joeysasso Joey Sasso, Chris Sapphire und Sammie von der ersten "The Circle"-Staffel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de