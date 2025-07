Sie fliegt nach dem Einzeldate mit Bachelor Felix Stein raus

In der vierten Folge von Die Bachelors kam es zu einem unerwarteten Drama. Aylin, die zuvor die allererste Rose von Felix Stein erhalten hatte, ging trotz Einzeldate in der Nacht der Rosen leer aus. Der Rosenkavalier erklärte, er habe das Gefühl, dass sie sich nicht richtig öffnen könne. Nach einem klärenden Gespräch, bei dem Aylin kaum mehr als ein zustimmendes Nicken zeigte, kommentierte sie enttäuscht: "Das war meiner Meinung nach taktlos." Die anderen Teilnehmerinnen reagierten geschockt: "Das ist so ein Schlag ins Gesicht."

Das vorangegangene Date der beiden schien zunächst harmonisch. Nach einer Safari nahmen sie ein gemeinsames Bad und kuschelten später im Bademantel auf dem Sofa. Doch die Stimmung kippte, als Aylin Felix nach seinem Eindruck von ihr fragte. Zwar lobte er ihr Aussehen, merkte aber kritisch an, sie wirke sehr kontrolliert und zurückhaltend. Auf Aylins Ansage, sie könne sein Verhalten gegenüber anderen Frauen schwer nachvollziehen, reagierte Felix im Einzelinterview ungehalten: "Ich soll mit anderen nicht herummachen, aber bei uns entsteht ja auch kein Vibe. Bisschen komisch." Für ihn stand fest: "Unentspannt ist das Wort, was das alles so ein bisschen überschattet." Aylin schätzte die Situation anders ein: "Es könnte sein, dass ein bisschen Knistern da ist."

Besser lief es hingegen bei Felix' Kollegen und Bachelor Nummer zwei Martin Braun. Er ergatterte sich bei einem Einzeldate mit Lena einen leidenschaftlichen Kuss. Schon zuvor knisterte es gewaltig zwischen ihm und Clara – auch mit ihr knutschte er auf einer Verabredung. Obwohl der Casanova total begeistert war von seinen beiden Rendezvous, kam seine Kussbereitschaft bei den Kandidatinnen eher weniger gut an.

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein mit den "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen

Anzeige Anzeige

RTL / Felix Stein Aylin, "Die Bachelors"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025