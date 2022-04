Für die Stranger Things-Fans hat das Warten bald ein Ende! Seit 2016 begeistert die schaurige und gleichzeitig süße Science-Fiction-Serie jetzt schon ihre Zuschauer. Der Mystery-Hit erzählt die Geschichte einer Gruppe heranwachsender Kids, die versuchen, in einer Welt voller Horror und schauriger Kreaturen klarzukommen. Staffel drei endete dabei mit einem fiesen Cliffhanger. Jetzt erfahren die Fans endlich, wie es weitergeht: Die vierte Staffel von "Stranger Things" erscheint neben weiteren Filmen und Serien im Mai auf Netflix!

Unter anderem via Instagram gab der Streamingdienst jetzt bekannt, welche Serien im nächsten Monat herauskommen. "Stranger Things" kommt am 27. Mai. Bis dahin können Sci-Fi-Fans sich die Wartezeit mit der kreativen Anthologie-Serie "Love, Death & Robots" vertreiben: Staffel drei gibt es ab dem 20. Mai. Wer mehr Lust auf eine gute Portion Trash-TV und Drama hat, kann sich ab dem 4. Mai die vierte Staffel von "The Circle: USA" ansehen. Für Comedy-Fans kommt am 10. Mai die sechste Staffel von "Working Moms".

Und wie sieht es an der Filmfront aus? Hier wartet direkt ab 1. Mai der Thriller-Klassiker "Constantine" mit Keanu Reeves (57) auf die Netflix-User – sowie der neueste Teil aus der Transformers-Reihe mit Mark Wahlberg (50) und Anthony Hopkins (84). Für Fans von romantischen Streifen erscheint am 6. Mai die neue Buchverfilmung "Because Of You" mit jeder Menge Teenie-Herzschmerz. Am selben Tag gibt es mit der Komödie "Ein Mordsteam ermittelt wieder" den neuesten Streifen mit Ziemlich beste Freunde-Star Omar Sy (44) zu sehen.

Netflix Charlie Heaton, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp und Finn Wolfhard in "Stranger Things"

Tom Dymond/Netflix Szene aus Staffel vier von "The Circle: USA"

Getty Images Omar Sy, Schauspieler

