"The Circle" geht in die zweite Runde! Anfang letzten Jahres flimmerte die erste US-amerikanische Variante der Reality-TV-Sendung auf Netflix über die Bildschirme. In den USA erlangte das außergewöhnliche Konzept der Show viel Aufmerksamkeit. Die Finalisten des Formats um den späteren Gewinner Joey Sasso wurden zu waschechten Publikumslieblingen. Am 14. April läuft die zweite Staffel an, für die der neue Cast jetzt bekannt gegeben wurde. Und ein Gesicht dürften einige Reality-Fans bereits kennen!

Neben bisher eher unbekannten TV-Persönlichkeiten beehrt den neuen "The Circle"-Cast auch die 22-jährige Chloe Veitch, die eingefleischte Netflix-Zuschauer aus der Reality-TV-Show Finger weg! kennen. Die TV-Beauty kämpft in der zweiten Staffel gegen sieben weitere Kandidaten um ein Preisgeld von umgerechnet 85.000 Euro. Mit von der Partie sind außerdem die Teilnehmer Lee, Bryant, Savannah, Courtney, Deleesa, Terilisha und Jack.

Doch worum geht es in der Show? Die Teilnehmer wohnen in "The Circle" getrennt voneinander im selben Haus in unterschiedlichen Wohnungen und dürfen nur über Gruppen- oder Einzelchats miteinander kommunizieren. Das Pikante: Sie müssen sich nicht als sich selber ausgeben, sondern können das Profil jeder erdenklichen Person, die ihnen vorschwebt, erstellen. Ziel der anderen Mitspieler ist, herauszufinden, hinter welchem Profil sich eine echte Person, oder eben ein "Catfish" – ein Fake – verbirgt. In der letzten Folge treffen die Finalisten dann aufeinander und erfahren, wer von ihnen ein falsches Spiel gespielt hatte.

