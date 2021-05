Dascha Carrieros (21) Freund gehört heute wohl nicht zu den Germany's next Topmodel-Zuschauern. Um es ins Halbfinale zu schaffen, müssen die verbliebenen sieben Kandidatinnen sich bei der Boys-Edition beweisen. Bevor sie beim Entscheidungswalk einen leidenschaftlichen Tanz mit einem Stripper hinlegen müssen, steht für die Mädchen zunächst ein freizügiges Shooting mit einem Male-Model an. Diese Szenen möchte Daschas Freund Nick aber lieber nicht sehen...

"Sinnlich, animalisch, halbnackt" – so beschreibt die 21-Jährige ihr Shooting beim Videotelefonat mit ihrem Liebsten und löst damit nicht gerade Begeisterungsstürme bei ihm aus. "Halb so wild. Ich guck mir das nicht an, alles gut", antwortet Nick und lächelt dabei tapfer. Eifersüchtig muss der Nordrhein-Westfale aber gar nicht sein. Im Interview stellt Dascha anschließend klar: "Mein Freund ist sehr, sehr locker. Er weiß ganz genau, dass ich niemals auch nur einen anderen Mann angucken würde, wie ich ihn angucke."

Soulin Omars Freund Merlin hat hingegen ein Problem mit dem bevorstehenden Tanz. Als die 20-Jährige beim Call vom Training berichtet, ist der alles andere als begeistert. "So richtig angefasst und... geküsst?", fragt er seine Freundin entsetzt. Obwohl Soulin die Frage sofort verneint, ist der Hamburger nicht so richtig beruhigt. "Du hast dich ja dafür entschieden, war ja klar, dass das kommt", versucht er seine Eifersucht zu unterdrücken.

Anzeige

Instagram / dascha.gntm2021.official Dascha, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige

Getty Images GNTM-Kandidatin Dascha für Kilian Kerner auf der Fashion Week

Anzeige

Instagram / soulin.gntm2021.official Soulin Omar, GNTM-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de