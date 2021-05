Diese Germany's next Topmodel-Challenge hat es in sich. Auf Heidi Klums (47) Mädchen wartet heute ein ganz besonderer Entscheidungswalk. Sie müssen nicht einfach nur über den Laufsteg stolzieren, sondern zusätzlich einen leidenschaftlichen Tanz mit einem Stripper der Magic-Mike-Show hinlegen. Bei Dascha Carriero (21) und ihrem Tanzpartner läuft es zunächst schleppend. In diesem Zusammenhang plaudert das Curvy-Model auch sein Gewicht aus.

Zu Beginn gibt sich die 21-Jährige noch optimistisch. Mit dem Beginn des Trainings ändert sich das aber schnell. Die Choreografie sieht auch eine Hebefigur vor: Dascha soll auf die Schulter des Strippers springen – so richtig klappen möchte das aber nicht. "Die Schwierigkeit ist, ihn beim Springen nicht mitzunehmen, sondern einfach nur in die Höhe zu springen, weil in dem Moment, wenn ich in die Höhe springe, geht er auch hoch, damit er es nicht so schwer hat – 85 Kilo, das ist auch nicht ohne", verrät die Blondine ganz nebenbei ihr Gewicht.

Auch für Alex Mariah ist die Tanzchallenge eine große Herausforderung. "Gerade wenn Hebefiguren dabei sind, hat es sehr viel mit Anfassen zutun und da hab ich wenig Lust drauf", erklärt das Transgendermodel. Am Ende machen aber sowohl Maria als auch Dascha Fortschritte mit ihren Tanzpartnern.

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha im Juli 2017

Anzeige

Instagram / dascha_ua Dascha, "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin 2021

Anzeige

Instagram / alex_mariah.gntm.2021.official GNTM-Kandidatin Alex Mariah

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de