Damon Weaver verstand es stets, die richtigen Fragen zu stellen. Mit sage und schreibe elf Jahren erhielt der Kinderjournalist, der an der Georgia’s Albany State University Kommunikationswissenschaften studierte, die Möglichkeit, zehn Minuten lang mit dem ehemaligen Präsidenten der USA, Barack Obama (59), zu sprechen. Seine Karriere sollte jedoch noch von unzähligen weiteren spannenden Interviews geprägt sein – unter anderem traf er auf Joe Biden (78), Oprah Winfrey (67) und Samuel L. Jackson (72). Jetzt macht diese traurige Nachricht die Runde: Damon Weaver ist überraschend gestorben.

Seine Schwester Candace Hardy bestätigte jetzt gegenüber The Palm Beach Post, dass Weaver am 1. Mai 2021 eines natürlichen Todes gestorben ist. Viele wird jedoch traurig stimmen, dass dem einstigen TV-Reporter nur 23 Lebensjahre vergönnt sein sollten. Die Aufzeichnung des Interviews mit Obama wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass der Reporter seinen Fans in lebendiger Erinnerung bleibt.

Seine Schwester machte bereits durch ein rührendes Statement klar, welche Lücke Damon in ihrem Leben hinterlassen wird. Sie schrieb: "Er wurde von allen geliebt. Egal ob es ein Fremder, seine Mutter oder ein Familienmitglied war – er war für jeden ein Lichtball mit so viel Energie." Sie fügte darüber hinaus hinzu, dass es immer eine Freude gewesen sei, mit ihm zusammen zu sein und merkte abschließend an: "Er hat viele Menschen bewegt."

Getty Images Barack Obama bei einem Event in Washington D.C. im Oktober 2016

Instagram / therealdamonweaver Damon Weaver, einstiger Kinderjournalist

Getty Images Oprah Winfrey, 2019

