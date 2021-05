Große Trauer um Kevin Nascimento Bueno alias MC Kevin (✝23)! Vor rund fünf Jahren begann der Brasilianer, sich einen Namen als Musiker zu machen – mittlerweile werden seine Songs millionenfach gestreamt. Doch auch privat schien es bei ihm zuletzt ziemlich rund zu laufen: Erst vor zwei Wochen hatte er seiner Partnerin Deolane Bezerra in Mexiko das Jawort gegeben. Jetzt gibt es von MC Kevin jedoch traurige Nachrichten: Er ist im Alter von nur 23 Jahren ums Leben gekommen.

Wie mehrere brasilianische Medien, unter anderem Ípsilon, berichten, ist Kevin am Sonntag aus einem Zimmer im elften Stock eines Hotels in Rio de Janeiro gefallen. Daraufhin soll er in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden sein – doch man konnte ihm nicht mehr helfen. Wie es zu dem Vorfall kam, ist bislang noch ungeklärt. Die Polizei soll diesbezüglich aber die Ermittlungen aufgenommen haben. Noch am Samstag hatte der "Giro dos Artistas"-Interpret in der Küstenstadt ein Konzert gegeben.

Kevins Frau ist am Boden zerstört. Auf Instagram teilte sie ein Hochzeitsfoto und schrieb: "Du bist und wirst immer die Liebe meines Lebens sein, die schönste Liebe, die ich hatte, der Mann, der mich am meisten liebte und bewunderte!" Darüber hinaus meldete sich auch der Fußballer Neymar (29) Jr., den Kevin zu Lebzeiten sehr verehrt hatte, mit rührenden Worten im Netz zu Wort: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke einfach für die Liebe zu mir."

Instagram / mckevin MC Kevin im Mai 2021 in Rio de Janeiro

Instagram / mckevin MC Kevin und seine Frau

Instagram / mckevin MC Kevin, Musiker

