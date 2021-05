Großer Schock für die Fans von Baseball-Star Kevin Pillar (32)! Der Sportler stand am Montag für sein Team, die New York Mets, in einem Spiel gegen die Atlanta Braves auf dem Feld. Doch schon kurz nachdem er das Spielfeld betreten hatte, geschah ein erschreckendes Missgeschick: Kevin wurde von einem Ball mitten ins Gesicht getroffen – und brach daraufhin sofort blutüberströmt zusammen.

Der Ball, den Jacob Webb aus der gegnerischen Mannschaft geworfen hatte, traf den 32-Jährigen laut The Sun mit knapp 150 Kilometern pro Stunde genau auf die Nase. Kevin ging zu Boden und krümmte sich vor Schmerzen während Blut aus seiner Nase spritzte. Nachdem er notdürftig vor Ort verarztet wurde, konnte er das Feld wenig später sogar aus eigener Kraft wieder verlassen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nachdem das viele Blut beseitigt worden war, wurde das Spiel kurze Zeit später fortgesetzt. Bloß Jacob war von dem Unfall so geschockt, dass er für den Rest des Matches ausgewechselt werden musste.

Wie die Mets später bekannt gaben, bekam Kevin in der Klinik einen CT-Scan. Seine Nase ist demnach an mehreren Stellen gebrochen. Laut dem Statement wurde ein Spezialist für Eingriffe im Gesicht hinzugezogen, um die weitere Behandlung zu besprechen. Kevin selbst zeigte sich kurz nach dem Zwischenfall auf Twitter allerdings tapfer: "Danke an alle, die sich bei mir gemeldet haben. Das war beängstigend, aber mir geht es gut."

Getty Images Kevin Pillar im Truist Park in Atlanta

Getty Images Kevin Pillar im Mai 2021

Getty Images Kevin Pillar bei einem Spiel gegen die Atlanta Braves

