Was für eine bunte Performance! Nachdem im vergangenen Jahr der 65. Eurovision Song Contest aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise abgesagt werden musste, findet das Spektakel nun endlich statt! Mit der Startnummer 15 geht an diesem Abend Jendrik Sigwart (26) für Deutschland an den Start und will alle mit seinem Song "I Don't Feel Hate" verzaubern. Doch ist ihm das gelungen? Promiflash fasst für euch Jendriks Auftritt zusammen!

Gewohnt cool und schrill betrat der 26-Jährige die große ESC-Bühne in der Ahoy Arena von Rotterdam. Mit seiner kleinen Uku­le­le heizte Jendrik den Zuschauern vor Ort und vor den TV-Bildschirmen ordentlich ein. Total professionell und voller Power gab er dabei seinen Hit zum Besten. Patzer? Fehlanzeige! Choreo? Saß wie eine eins! Neben der jubelnden Menschenmenge ist auch ESC-Kommentator-Legende Peter Urban ziemlich angetan: "Ein Super-Auftritt und Riesen-Beifall hier in der Halle. Bunt, schrill und sympathisch!"

Doch was sagen die Twitter-User im Netz? Die Meinungen der Fans sind da etwas geteilt. Während es einige Supporter den absoluten Hammer finden, sind andere Zuschauer eher enttäuscht. "Cringe-Time", "Deutschland ist wieder total komisch" und "Was sehe ich da gerade?", lauteten unter anderem ein paar Tweets auf der Social-Media-Plattform

Jendrik Sigwart beim ESC 2021

Jendrik Sigwarts Performance beim ESC 2021

Jendrik Sigwart, ESC-Kandidat 2021

