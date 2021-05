Was ist drin in Rotterdam? Am Samstag feiert Europa mit dem Eurovision Song Contest seine große Musikfete. Für Deutschland wird Jendrik Sigwart (26) an den Start gehen und mit seiner Ukulele unterm Arm den Song "I Don't Feel Hate" performen. Doch wird er damit auch punkten können? Wenn man den Buchmachern glaubt, steht dem deutschen Act ein düsterer Abend bevor: Denn in den Wettprognosen steht der Sänger an vorletzter Stelle!

Denn wer etwa beim Wettanbieter William Hill einen Euro auf Topfavoriten Italien setzt, bekommt im Erfolgsfall bei aktueller Quote gerade einmal 3,25 Euro Gewinn ausgeschüttet. Beim bulgarischen Act auf Platz zehn wären es bereits 51 Euro. Doch das sind alles Kleckerbeträge gegen die Summen, die Mutige erwarten, wenn sie auf einen deutschen Sieg in Rotterdam setzen: Pro eingesetztem Euro winken hier stolze 401 Euro! Andersherum ausgedrückt bedeutet das leider, dass in den Wettbüros niemand an diesen Erfolg glaubt.

Hinter Deutschland liegt im Ranking der Buchmacher nur Albanien. Für den Balkanstaat wird Anxhela Peristeri (35) mit dem Song "Karma" eine Ballade in der Landessprache präsentieren. Je einen Euro Wetteinsatz darf man sich im Erfolgsfall über 501 Euro freuen.

Instagram / mynameis_jendrik Jendrik Sigwart, ESC-Kandidat 2021

Instagram / mynameis_jendrik Jendrik Sigwart im Mai 2021

Getty Images Albaniens Beitrag zum ESC 2021

