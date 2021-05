Yanyah Milutinović sorgt jetzt für einen echten Aufreger im Netz. Die gebürtige Schwedin verbringt in ihrer Wahlheimat New York viel Zeit in der Muckibude. Dort trainiert die fitnessbegeisterte 34-Jährige mehrmals die Woche und betreut obendrein bis zu zwölf Kunden. An sich ist an diesem Lebensstil nichts auszusetzen, doch sie ist im achten Monat schwanger. Dass Yanyah dennoch Gewichte stemmt, finden viele absolut verantwortungslos!

Ein Video, das Yanyah kürzlich auf Instagram teilt, macht deutlich, dass sie auch in der letzten Etappe ihrer Schwangerschaft in Sachen Fitness nicht kürzertreten möchte. Im Gegenteil: Ihr sportlicher Ehrgeiz ist ungebrochen. Der Clip zeigt, wie die werdende Mutter trotz beachtlichem Babybauch 142-Kilogramm-Gewichte stemmt. Außerdem joggt sie weiterhin auf dem Laufband, macht Kniebeugen und lässt auch ansonsten beinahe keine Sportübung aus.

Viele befürchten nun, dass der exzessive Sport, den die Fitnessfanatikerin betreibt, das Baby in ihrem Bauch gefährden könnte. Dass sie ein eventuelles Risiko so bereitwillig in Kauf zu nehmen scheint, stößt folglich bei einigen auf Unverständnis. Ein Nutzer kommentiert deshalb: "Verrückt – möchte sie das Kind verlieren?" Weitere Kritiker werfen ihr vor, dass sie das Sportprogramm lediglich deshalb mache, weil sie sich dadurch Aufmerksamkeit erhoffe. Andere wiederum finden das Work-out der baldigen zweifachen Mutter nicht weiter problematisch.

Instagram/ yanyahgotitmade Yanyah Milutinović postet Hate-Kommentare

Instagram / yanyahgotitmade Yanyah Milutinović, Webstar

Instagram / yanyahgotitmade Sportlerin Yanyah Milutinović

