"Emily in Paris": Starttermin von Staffel 5 ist bekannt

Die Vorfreude auf die neue Staffel von Emily in Paris steigt, denn das Startdatum für Staffel fünf wurde jetzt offiziell bekannt gegeben. Am 18. Dezember 2025 können Fans der erfolgreichen Netflix-Serie in die neuen Abenteuer der charmanten Emily eintauchen, die erneut von Lily Collins (36) verkörpert wird. Neben ihr kehren zahlreiche weitere bekannte Gesichter in das Pariser Chaos zurück, doch es gibt auch Veränderungen: Eine Hauptdarstellerin wird in der neuen Staffel fehlen, während ein anderer Beteiligter laut eigenen Angaben aus dem Ensemble ausgeschlossen wurde. Zusätzlich stoßen drei neue Schauspieler zum Cast.

Die Dreharbeiten für die kommende Staffel begannen bereits im Mai in Rom, bevor die Produktion zurück in die Titelstadt Paris zog. Dass es einen kurzen Abstecher nach Venedig geben soll, wurde auch bereits bekannt gegeben. Inhaltlich schließt die neue Staffel direkt an das Ende von Staffel vier an, wodurch die Zuschauer nahtlos an die bereits bekannten Geschichten und Charaktere anknüpfen können. Während die Macher der Serie über den genauen Plot noch schweigen, dürften die großen Cast-Änderungen und die frischen Gesichter für Spannung und neue Dynamik sorgen, berichtet Vanity Fair. Neu dabei sind: Minnie Driver ("Circle of Friends", "Good Will Hunting"), sie spielt die Rolle der Prinzessin Jane, die als "eine Freundin von Sylvie, die in eine königliche Familie eingeheiratet hat" beschrieben wird. Bryan Greenberg ("The Mindy Project", "Bride Wars") wird "Jake" spielen, einen Amerikaner, der in der französischen Hauptstadt lebt. Und die Dritte im Bunde ist Michèle Laroque ("Serial Lover") in der Rolle der Yvette, Sylvies langjährige Freundin.

Von zwei Stars müssen wir uns leider aber auch verabschieden. Camille Razat (31) in der Rolle der Camille wird nicht mehr Teil der neuen Staffel sein: "Nach einer unglaublichen Reise habe ich die Entscheidung getroffen, mich von Emily in Paris zu trennen", sagt sie bei TVLine. Und dann wäre da noch Rupert Everett als Giorgio Barbieri, der Besitzer einer globalen Innenarchitekturfirma mit Sitz in Rom. Rupert behauptet, dass er gefeuert worden ist, ohne dass sich die Produktionsfirma je bei ihm gemeldet hat: "Ich habe darauf gewartet, dass sie mich anrufen – aber letztendlich kam es nie und sie haben mich einfach gefeuert", sagt er bei Vanity Fair. Für Lily Collins, die als Emily seit der ersten Folge das Herz der Serie bildet, scheint ihre Rolle weiterhin eine Herzensangelegenheit zu sein. Die Serie, die nicht nur mit ihren charmanten Charakteren, sondern auch durch die beeindruckenden Kulissen von Paris besticht, hat sich über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Netflix Lily Collins bei den Dreharbeiten von "Emily in Paris" Staffel 5

Getty Images Minnier Driver beim Red Sea International Film Festival 2024 in Dschidda, Saudi-Arabien

Getty Images Bryan Greenberg bei den Golden Globes

