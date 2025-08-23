Neue Show mit Stefan Raab und Elton? Das ist bislang bekannt

Stefan Raab (58) und Elton (54) stehen offenbar kurz vor ihrem gemeinsamen TV-Comeback! Wie Bild berichtet, planen die beiden Kult-Entertainer eine brandneue Primetime-Quizshow bei RTL, die noch in diesem Jahr starten soll. Offizielle Details zum Format gibt es bislang nicht – doch angeblich sieht das Konzept vor, dass die beiden in ihren jeweiligen Teams gegen wechselnde Kandidaten ihr Wissen testen. Eine offizielle Ankündigung durch Stefan soll möglicherweise in der heutigen Live-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu" erfolgen.

In der Vergangenheit hatte der 58-Jährige mit seiner Firma Raab Entertainment ambitionierte Projekte auf die Beine gestellt – doch nicht alles war von Erfolg gekrönt. So musste RTL im Mai dieses Jahres die Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million" aufgrund schwacher Quoten einstellen. Mit Elton an seiner Seite könnte der erfahrene Showmaster nun wieder Höchstleistungen anstreben und den Nerv der Zuschauer treffen. Dass die beiden erneut gemeinsame Wege gehen, dürfte bei ihren Fans für großen Jubel sorgen.

Seit seinem großen Comeback-Vertrag mit RTL im Jahr 2024 ist Stefan wieder regelmäßig im TV zu sehen – zur Freude vieler Fans. Am heutigen Abend kommt es zu einem besonderen Wiedersehen: Gemeinsam mit Michael "Bully" Herbig (57) steht er wieder vor der Kamera – ein Aufeinandertreffen, das so manche Highlights verspricht. Und vielleicht bahnt sich auch mit Elton eine Rückkehr zu den Wurzeln an. Immerhin begann der heute 54-Jährige seine Karriere vor 24 Jahren an Stefans Seite bei TV total. Damals prägte das Duo eine ganz eigene Form von Unterhaltung, die noch immer unvergessen ist.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005

Anzeige Anzeige

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab und Bully Herbig bei "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

Anzeige