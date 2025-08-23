Erste Wochen mit Sohn Micah: Vick Hope teilt intime Fotos

Vick Hope (35) hat neue Bilder ihres Babys Micah geteilt und gewährt ihren Fans Einblicke in ihre ersten Wochen als Mutter. Die Moderatorin und ihr Ehemann Calvin Harris (41), die ihr Kind am 20. Juli begrüßt haben, scheinen das neue Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Besonders emotional schildert Vick die Geburt, die auf ihrer Farm in Ibiza stattfand. In einem besonderen Moment, umgeben von Liebe, Natur und sogar Hühnern, erblickte Micah das Licht der Welt. "Du bist magisch, und wir sind so völlig hingerissen von dir", schreibt Vick in einem Instagram-Post.

Die Entstehung eines ganz besonderen Kunstwerks sorgte jedoch für Gesprächsstoff bei ihren Fans. Calvin teilte zuvor ein Bild der Plazenta, aus der nach dem Trocknen und Mahlen Pillen hergestellt wurden – eine umstrittene Praxis, der einige Erleichterungen für junge Mütter nach der Geburt zuschreiben. Auch ein Abbild der Plazenta auf Leinwand ziert nun das Zuhause der Familie. Neben emotionalen Schnappschüssen, die die stolzen Großeltern mit Micah zeigen, dokumentiert Vick auch ihre Zeit in Ibiza, wo sie die Geburt und die ersten Wochen mit ihrem Sohn genießt.

Die Geburt des Sohnes krönt die Beziehung von Vick und Calvin, die bisher ein zurückgezogenes, aber glückliches Leben führten. Während Vick bereits im Mai ihre Schwangerschaft öffentlich machte und auf Ibiza die letzten Wochen vor der Geburt verbrachte, widmete Calvin sich weiter seinen musikalischen Projekten. Nun haben sie ihr erstes gemeinsames Kind und sind offensichtlich überglücklich. Es ist ein neuer Abschnitt für das Paar, das zwischen ihrer neuen Luxusresidenz in den Cotswolds und der idyllischen Farm auf Ibiza pendeln wird. Freunde und Fans haben die beiden derweil mit Glückwünschen überhäuft und machen deutlich, wie sehr man sich für sie freut.

Instagram / vicknhope Vick Hope teilt intime Einblicke in ihr Leben mit Sohn Micah

Instagram / calvinharris Calvin Harris mit seinem Sohn Micah, August 2025

Instagram / calvinharris Vick Hope im August 2025

