An diesem Abend haben die Stars in Sachen Mode alle Register gezogen! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Los Angeles die iHeartRadio Music Awards verliehen. Für dieses Spektakel konnten sich die Musiker und Promis mal wieder ordentlich in Schale werfen – es gab tatsächlich einen roten Teppich! Doch mit welchen Outfits trumpften die Künstler auf? Promiflash zeigt euch die heißesten, coolsten und skurrilsten Looks!

Vor allem Megan Fox (35) und ihr Freund Machine Gun Kelly (31) ließen sich einen erneuten gemeinsamen Red-Carpet-Moment nicht nehmen. Während die Schauspielerin in einem pinkfarbenen Einteiler glänzte, setzte der Musiker auf ein komplett weißes Outfit und trug megalange, künstliche Nägel. Sängerin Demi Lovato (28) überraschte an diesem Abend die Fotografen ebenfalls mit einem ziemlich auffälligen Look. In einem blau-lila Samtanzug flanierte die "Sorry Not Sorry"-Interpretin über den roten Teppich. Besonderer Hingucker: ihr ziemlich tiefer Ausschnitt!

Mit einem besonders skurrilen Outfit zog Sängerin Ava Max die Aufmerksamkeit auf sich. Die "Sweet but Psycho"-Interpretin schmiss sich für die iHeartRadio Music Awards in eine rote Satinhose mit angenähtem Korsett und einem Metallic-BH mit vielen kleinen Kreuzen dran. Doja Cat (25) hingegen rockte den Red Carpet in einem niedlichen Katzenkleid, Oscarpreisträgerin H.E.R. und Megan Thee Stallion sorgte mit ihren goldenen Looks für den nötigen Glamour.

Getty Images H.E.R., Sängerin

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Doja Cat bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Megan Fox bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Megan Thee Stallion bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Demi Lovato bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Getty Images Ava Max bei den iHeartRadio Music Awards 2021

