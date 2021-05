Auch dieses Jahr wurden wieder die erfolgreichsten Künstler im Musikbusiness mit dem iHeartRadio Award ausgezeichnet. Am 27. Mai stieg die Megasause bereits zum achten Mal. Besonders spannend wurde es am gestrigen Abend in der Kategorie "Beste weibliche Künstlerin des Jahres". Hier setzte sich Dua Lipa (25) gegen Ariana Grande (27), Billie Eilish (19), Megan Thee Stallion und Taylor Swift (31) durch. Ein Riesenerfolg für die 25-Jährige, die ihren Preis ganz entspannt im Wohlfühl-Look entgegennahm!

"Ich möchte meinen Fans danken, denn ohne euch wäre ich nicht hier", hieß es seitens der gleich fünf Mal nominierten Preisträgerin, die per Videotelefonie zugeschaltet wurde. Von Starallüren keine Spur! Dua Lipa wirkt herrlich normal in ihrem gemütlichen, grünen Kuschelpullover. Diesen kombiniert sie mit einer Cap, die mit zwei süßen Fröschen bestickt ist, und einer auffälligen Halskette.

Es ist das erste Mal, dass Dua Lipa eine Auszeichnung bei den iHeartRadio Music Awards abräumt. Die Sängerin war im Jahr 2019 bereits in derselben Kategorie nominiert, musste sich jedoch geschlagen geben. Damals durfte sich ihre Konkurrentin Ariana Grande über die begehrte Trophäe freuen.

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Getty Images Dua Lipa, Musikerin

Getty Images Dua Lipa, "Physical"-Interpretin

