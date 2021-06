Denken Nathalia Goncalves Miranda (27) und ihr Freund schon ans Heiraten? Vor einigen Tagen überraschte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin mit einer tollen Nachricht: Sie ist endlich wieder vergeben! Wer der Glückliche ist, verriet die Beauty noch nicht. Bekannt ist bisher nur, dass er 34 Jahre alt und gebürtiger Türke ist. Bei einer Fragerunde durften ihre Fans ihm nun aber Fragen stellen. Natürlich Interessierten die sich auch dafür, ob Nathalia und ihr Liebster heiraten wollen.

"Zu 100 Prozent! Ja!", antwortete der Freund der Ex-Love Island-Granate auf Instagram auf die Frage, ob er ihr Ehemann werden wolle. Ob er ihr schon bald einen Antrag macht? Der unbekannte Mann ist jedenfalls hin und weg von Nathalia. Was er an ihr am meisten mag? "Einfach alles! Sie ist ein Unikat!" Einige Eigenschaften der 27-Jährigen schätzt er aber besonders. "Fürsorge, Kraft, Ausdauer, Disziplin, Organisation", zählte der Lover auf.

Die Fans des Reality-TV-Sternchens interessiert natürlich brennend, wie der Liebste aussieht. Ob der 34-Jährige sich jemals in der Öffentlichkeit zeigen wird, steht noch in den Sternen. "Das ist absolut nicht einfach. Ich hätte vorher niemals gedacht, wie anstrengend es ist. Da dies alles Neuland für mich ist, möchte ich mir etwas Zeit lassen", erklärte er während der Fragerunde.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / nathaliagonca1ves Bachelor-Star Nathalia Goncalves Miranda

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

