Nathalia Goncalves Miranda sauer: Partner trifft sich mit Ex

Nathalia Goncalves Miranda (29) ist außer sich! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hatte im Mai 2021 verkündet, in einer Beziehung zu sein. Im Juni des darauffolgenden Jahres hatte das Paar dann seine erste Schwangerschaft verkündet. Im Dezember durften sie dann ihren Sohn Luan auf der Welt begrüßen und seitdem teilt die Influencerin ihren Mami-Alltag mit ihren Fans. Doch nun gibt es wohl Ärger in ihrer Beziehung: Nathalias Freund trifft sich heimlich mit seiner Ex!

Das berichtet sie nun in ihrer Instagram-Story: "Ich habe immer wieder Nachrichten von Leuten bekommen, dass er gesehen worden ist. Dieses Mal habe ich es selbst mit meinen eigenen Augen gesehen." Sie habe die beiden erwischt, wie sie gemeinsame Zeit an seinem Arbeitsplatz verbracht hätten. Schon während ihrer Schwangerschaft habe die Ex ihres Partners ihr Screenshots geschickt, um ihr zu zeigen, was die beiden miteinander schreiben. "Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass ich meinen Sohn abtreibe, was ich aber natürlich niemals machen würde", vermutet Nathalia.

"Ich habe mich sogar ganz am Anfang mit ihr persönlich getroffen und ihr gesagt: 'Lass die Finger von meinem Freund'", verrät Nathalia ihren Followern weiter. Trotzdem würde die Frau ihrem Freund weiter hinterherrennen. "Er ist natürlich auch schuld daran, klar", macht die Brasilianerin deutlich.

Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Nathalia Goncalves Miranda, ehemalige "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Nathalia Goncalves Miranda, Juli 2023

