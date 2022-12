Nathalia Goncalves Miranda hat per Kaiserschnitt entbunden

Nathalia Goncalves Miranda (29) verrät erste Details über die Geburt! Vier Tage vor Weihnachten ist die Ex-Bachelor-Kandidatin jetzt zum ersten Mal Mama geworden – es ist ein Junge. Sie und ihr Freund haben ihrem Baby den Namen Luan Goncalves Ercan gegeben. Aktuell befindet sich die Neu-Mama noch im Krankenhaus. Jetzt erzählte sie auch, wieso: Bei der Geburt lief etwas schief, sodass Nathalia nicht wie geplant entbinden konnte.

In ihrer Instagram-Story klärt die Beauty auf: "Geplant war eigentlich, dass ich normal entbinde, ich musste aber per Kaiserschnitt entbinden – die Entscheidung musste auch sehr schnell getroffen werden." Den Grund dafür wolle Nathalia erst einmal für sich behalten. "Die Geburt war auf jeden Fall schmerzhaft, es hat unfassbar doll wehgetan. Ich habe auch immer noch Schmerzen. Aber solange es dem Kleinen gut geht, ist mir alles egal."

Auch wenn Nathalia den kleinen Luan vorerst nicht zeigen will, verriet sie schon: "Es ist alles super, dem Kleinen geht's gut – und er ist wunderschön! Nicht nur, weil er mein Kind ist, er ist einfach wundervoll. Er ist so ein tolles Baby, so ruhig, er weint kaum. Ein ganz lieber Junge." Auch mit dem Stillen würde es schon super klappen. Und ihr Partner sei ihr eine große Hilfe: "Ich hatte ja sehr starke Schmerzen und der Papa ist sehr fleißig und macht wirklich alles: wickeln, umziehen..."

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit Baby Luan Goncalves Ercan

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Anzeige

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de