Darum musste Nathalia Goncalves Miranda Kaiserschnitt machen

Nathalia Goncalves Miranda (29) bringt bei ihren Fans Licht ins Dunkel! Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin ist vor Kurzem Mutter eines Jungen geworden. Der Kleine hat von seinen Eltern den Namen Goncalves Ercan erhalten. Die Neu-Mama plauderte bereits aus, dass sie per Kaiserschnitt entbunden hatte. Wieso, weshalb, warum wollte sie nicht preisgeben. Nun verrät Nathalia aber doch den Grund für den Kaiserschnitt!

Auf Instagram erklärt die 29-Jährige: "[Das] Herz [meines Babys] hat nicht so geschlagen, wie es sollte." Deshalb hätte sie auf den Rat des Arztes gehört, ihr Kind innerhalb der nächsten 20 Minuten per Kaiserschnitt auf die Welt zu holen. "Hätten wir an dem Tag gewartet, bis er auf die normale Art und Weise kommt, dann hätte er wahrscheinlich nicht überlebt oder er wäre mit einer Behinderung zur Welt gekommen", erinnert sich Nathalia an den Schockmoment zurück.

Nachdem ihr Junge das Licht der Welt erblickt hatte, hat der Reality-TV-Star auf Instagram ein Foto seiner Hand und der ihres Freundes hochgeladen. "Unser ganzer Stolz. Luan Goncalves Ercan", schrieb sie überglücklich dazu. Zudem verriet Nathalia, dass ihr Spross am 20. Dezember um 8:29 Uhr geboren worden war.

