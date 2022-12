Nach Geburt: Nathalia Goncalves Miranda darf bald nach Hause

Nathalia Goncalves Mirandas (29) Heilung schreitet gut voran. Am 20. Dezember dufte die Ex-Love Island-Kandidatin ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen: Ihr Partner und sie durften sich über einen kleinen Sohn namens Luan freuen. Während der Schwangerschaft nahm die Influencerin ihre Community immer wieder durch ihren Alltag mit und auch nach der Geburt hält sie ihre Fans natürlich weiter auf dem Laufenden: Nathalia darf schon bald mit ihrem Baby nach Hause!

"Es ist alles super. Morgen dürfen wir nach Hause, wenn wir uns gut fühlen", berichtete sie fröhlich auf Instagram. Aktuell gehe es Nathalia und dem Baby super – auch wenn die Geburt sowie der Morgen danach gar nicht angenehm waren: "Ich hatte unfassbar starke Schmerzen." Zum Glück greife ihr ihr Partner, der während der gesamten Zeit mit ihr im Krankenhaus ist, gut unter die Arme und kümmere sich super um seinen Sohn. Und die frisch gebackene Mama beschenkte er für ihren Einsatz gleich mit zwei Cartier-Armbändern.

Luan macht es seiner Mama aber auch nicht sonderlich schwer, sich zu erholen. "Der ist so ein tolles Baby. So ruhig, der weint kaum", freute sich Nathalia. Das Gesicht ihres Sohnes hat sie ihren Fans noch nicht gezeigt –nach 40 Tagen werde die Community das Baby aber kennenlernen, kündigte die TV-Bekanntheit an.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Influencerin

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Ex-"Love Island"-Kandidatin

