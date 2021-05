Anfang der Woche überraschte Ex-Bachelor-Girl Nathalia Goncalves Miranda (27) ihre Fans mit dieser Nachricht: Sie ist wieder vergeben! Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, will die einstige Love Island-Granate noch nicht verraten – fest steht aber: Der Mystery Man macht sie sehr glücklich! Doch wie haben die zwei sich eigentlich kennengelernt? Diese und weitere Fragen beantwortete Nathalias Freund jetzt im Netz...

In Nathalias Instagram-Story plauderte der Unbekannte aus, in welchem Rahmen die zwei sich erstmals begegnet sind: "Durch eine gute Freundin, sie zufällig bei ihr zu Besuch. Da haben wir uns das erste Mal gesehen." Der 34-Jährige habe damals den ersten Schritt gemacht. Was hat ihm denn besonders an Nathalia gefallen? "Einfach alles, sie ist ein Unikat!", schwärmte ihr geheimer Loverboy. "Ihre Fürsorge, Kraft, Ausdauer, Disziplin, Organisation." Er könne sich auch gut vorstellen, die Beauty eines Tages zu heiraten...

Bisher versteckt er sich noch – werden Nathalias Fans ihren Partner denn irgendwann mal zu Gesicht bekommen? "Wenn es so weit ist, ja!", versicherte er. Aber er muss sich wohl noch an das öffentliche Leben seiner Freundin gewöhnen: "Da dies alles Neuland für mich ist, möchte ich mir etwas Zeit lassen", machte er abschließend klar.

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda mit ihrem Freund

Instagram / nathaliagonca1ves TV-Sternchen Nathalia Goncalves Miranda

Instagram / nathaliagonca1ves Nathalia Goncalves Miranda, Reality-TV-Sternchen

