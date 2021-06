Ist die Nachwuchsplanung etwa abgeschlossen? Mitte Mai wurde Christine Quinn (32) zum ersten Mal Mutter. Die Geburt ihres kleinen Sohnes verlief aber nicht gerade reibungslos: Per Notkaiserschnitt musste das Baby der "Selling Sunset"-Beauty letztendlich geholt werden. Für die Blondine ein ziemlich nervenaufreibendes Erlebnis, dass sie derweil nur schwer vergessen kann. Schließt Christine deswegen nun etwa aus, weitere Kinder zu bekommen?

Darüber sprach die Reality-TV-Schönheit nun mit Us Weekly – denn Gedanken über weiteren Nachwuchs machen sich die frischgebackene Mutter und ihr Ehemann Christian Richard schon. "Es ist etwas, worüber wir definitiv gesprochen haben, aber meine Geburt war so, so traumatisch", erzählte die 32-Jährige offen. Normalerweise würde sie sich Baby Nummer zwei sofort wünschen, doch die erschütternde Entbindung hat das verändert.

"Es hat mich ein wenig zögernd zurückgelassen. Ich möchte wirklich wissen, dass ich geheilt bin und die Zeit reif ist, bevor wir darüber nachdenken", erklärte sie in dem Interview weiter. Dennoch fände sie es schön, wenn ihr kleiner Mann einen Spielkameraden hätte. Wann das sein wird, kann sie allerdings jetzt noch nicht sagen.

Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn im März 2021

Anzeige

Wie findet ihr es, dass sie so offen darüber spricht? Total gut! Ich hätte mich das nicht getraut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de