Neues Drama im Scheidungskrieg von Christine Quinn und Ex

Reality-TV-Star Christine Quinn (35) und ihr Ex Christian Richard stecken seit Monaten in einem schmutzigen Scheidungskrieg. Nun beantragt der Tech-Unternehmer eine Änderung der einstweiligen Verfügung, die ihn daran hindert, das gemeinsame Grundstück zu betreten. In Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, behauptet der Millionär, dass die Selling Sunset-Bekanntheit das Anwesen vernachlässigt und er eine "ungeheuerliche" Wasserrechnung in Höhe von knapp 9.000 Euro erhalten habe. Angeblich sieht sich Christian mit etlichen Bußgeldern konfrontiert und ist aufgrund der einstweiligen Verfügung nicht in der Lage, einen Wasserschaden auf dem Grundstück zu beheben.

Damit nicht genug: Christian fordert außerdem eine Erstattung von "29.000 Dollar [ca. 26.000 Euro] Mietwert pro Monat für das Haus". Auch die noblen Hermès-Taschen, die er Christine während ihrer vierjährigen Ehe gekauft hat, fordert er zurück. Er legte auch ein Foto des überfüllten Briefkastens bei, der voll von Mahnungen und Strafzetteln der Vektorkontrollbehörde sei. Der Behörde soll der Zugang zur Kontrolle von Mückenbrutstätten verweigert worden sein. Die Anwältin der TV-Bekanntheit wies den Vorwurf bezüglich des Wasserschadens zurück. "Es gibt keine Wasserschäden oder Notfälle in dem Haus. Wir glauben, dass es sich nur um eine unbezahlte LADWP-Rechnung [Wasser- und Energieministerium von Los Angeles] handelt, die seit Monaten nicht beglichen wurde."

In dem gemeinsamen Haus wohnt Christine derzeit nicht mehr: Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, ist die Immobilienmaklerin Anfang Juni zu sehen, wie sie ihr Hab und Gut in riesigen Louis-Vuitton-Tüten aus dem Anwesen in Los Angeles trägt. Vor dem Gebäude wartet ein Umzugswagen auf sie. Das einstige Liebespaar trat 2019 vor den Traualtar und wurde im Mai 2021 Eltern eines Sohnes. Im April dieses Jahr reichte Christine die Scheidung von Christian ein.

Anzeige Anzeige

ActionPress / TPG / BACKGRID Christine Quinn und Christian Richard

Anzeige Anzeige

MEGA Christine Quinn, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Christians Forderung verstehen? Ja! Das ist ja wirklich eine ungünstige Situation für ihn. Nee, er macht das sicher nur, um Christine eins auszuwischen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de