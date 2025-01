Nach Scheidung: So ist Christine Quinns neues Leben in Texas

Christine Quinn (36), bekannt aus der Reality-Serie Selling Sunset, hat nach ihrer Trennung von Christian Richard einen Neuanfang in Texas gewagt. Gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn Christian Georges lebt die Immobilienexpertin nun unweit von Dallas, wo sie sich in einem neuen Heim eingerichtet hat. "Ich bin wirklich dankbar, hier zu leben", erklärt Christine gegenüber dem Magazin People. Besonders schätze sie es, wieder in der Nähe ihrer Familie zu sein: Ihre Schwester wohnt nicht weit entfernt und ihr Sohn hat dort einen Cousin.

Die neue Umgebung scheint nicht nur der 36-Jährigen, sondern auch ihrem Sohn gutzutun. Vor dem Umzug hatte die Unternehmerin Bedenken, da der Dreijährige noch nicht sprach. Seitdem er jedoch in Texas eingeschult wurde und regelmäßig mit anderen Kindern in Kontakt kommt, hat sich Christian zu einem "richtigen Plappermaul" entwickelt, wie Christine stolz erzählt. Unterstützt wird die Entwicklung ihres Sohnes durch ein intensives Therapieprogramm. Außerdem widmet sich die ehemalige TV-Persönlichkeit fleißig der Einrichtung und Gestaltung ihres neuen Zuhauses. Mit ihrem Faible für Innendesign plant sie einige Veränderungen: Schwarze Wände, Mid-Century-Möbel und viel Gold sollen den Look abrunden.

Die Rückkehr nach Texas ist für Christine auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Geboren in Dallas, verbindet die Blondine viel mit ihrem Heimatstaat. Nach dem Trubel von Los Angeles, scheint sie nun in einer ruhigeren Lebensphase angekommen zu sein. Privat war es in den vergangenen Jahren nämlich sehr turbulent zugegangen. Ihre Hochzeit mit Christian Richard im Jahr 2019 war ein glamouröser Hingucker, 2024 trennten sie sich allerdings, nachdem der US-Amerikaner wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden war. Wie TMZ berichtete, soll er Christine angegriffen und dabei auch ihren gemeinsamen Sohn verletzt haben. Später wurde er von der Staatsanwaltschaft von L.A. wegen Kindesmisshandlung und -gefährdung, Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen eine Schutzanordnung angeklagt.

Getty Images Christian Richard und Christine Quinn, 2023

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn und ihr Sohn Christian

