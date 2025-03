Christine Quinn zeigt ihre neue Liebe nach Scheidungsdrama

Christine Quinn (36) hat wieder einen neuen Mann an ihrer Seite. Die ehemalige Selling Sunset-Darstellerin sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem sie mit ihrem neuen Partner, dem texanischen Unternehmer Thomas McGarrity, in Cabo San Lucas, Mexiko, gesichtet wurde. Fotos, die unter anderem TMZ vorliegen, zeigen die 36-Jährige in einem auffälligen Bikini mit Zebramuster und gut gelaunt an der Seite ihres 51-jährigen Begleiters. Die beiden tauschten auch Küsse in einer gemütlichen Cabana aus und entspannten gemeinsam auf Lounge-Liegen. Christine wirkte gelöst und genoss die sonnige Auszeit – ein willkommener Kontrast zu den schwierigen Monaten, die hinter ihr liegen.

Die Reality-TV-Bekanntheit hatte sich nämlich erst im vergangenen Jahr von ihrem Mann, dem Tech-Unternehmer Christian Richard (46, bürgerlich Christian Dumontet), scheiden lassen. Die Ehe, die 2019 mit einer glamourösen Hochzeit begann, endete nach mehreren Vorfällen auf unschöne Weise. Unter anderem wurde Christian 2024 wegen Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe verhaftet, nachdem er bei einem Streit einen Müllbeutel mit Glasscherben warf, der versehentlich den gemeinsamen Sohn Christian Georges traf. Die Situation eskalierte weiter, als er eine einstweilige Verfügung gegen sich missachtete. Nach diesen Vorfällen zog Christine mit ihrem Sohn von Los Angeles zurück nach Texas – ihrem Heimatstaat. "Es ging um die Sicherheit von mir und meinem Kind", erklärte sie in einem Interview.

Abseits der Schlagzeilen über die Trennung hat Christine ihr Leben offenbar wieder ins Gleichgewicht gebracht. Bekannt für ihren schillernden und außergewöhnlichen Stil, galt die Texanerin während ihrer Zeit bei "Selling Sunset" als eine der polarisierendsten Persönlichkeiten der Show. Privat hingegen zeigt sie sich gerade in der neuen Beziehung ungewohnt entspannt. Fans hoffen nun, dass Christine in Thomas einen Partner gefunden hat, der ihr nach den schwierigen letzten Jahren Stabilität und Glück bietet.

ActionPress / TPG / BACKGRID Christine Quinn und Christian Richard

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn und ihr Sohn

