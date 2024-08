Christine Quinn schießt gegen ihren Ex Christian Richard

Christine Quinn (35) ist nicht gut auf ihren Noch-Ehemann Christian Richard zu sprechen. Seit der Unternehmer vor ihrem gemeinsamen Haus festgenommen wurde, werden immer mehr schockierende Details ihres Zusammenlebens bekannt. Die Selling Sunset-Berühmtheit scheint nun auf eine humorvolle Art mit dem Thema umgehen zu wollen. Auf Instagram teilt die Immobilienmaklerin ein Video, in dem sie glücklich auf einer Jacht posiert. Dazu schreibt die Blondine: "Nicht vergessen, meine Damen: Während ihr heilt, verliert er seine Haare." Die Anspielung auf den glatzköpfigen Christian ist für viele Fans offensichtlich.

In den Kommentaren unter ihrem Post wird Christine noch direkter. "Dein Mann hat dich angegriffen. Ich denke, zu sagen, dass er eine Glatze hat, ist noch zu milde ausgedrückt", findet eine Userin, woraufhin die Influencerin antwortet: "Ich wollte nett sein. Aber er verdient alles, was ihm bevorsteht." Im März war Christian von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Ein Pressesprecher des Los Angeles Police Department erklärte danach gegenüber Page Six: "Der Verdächtige warf eine Tasche mit einer Glasflasche nach dem Opfer, verfehlte das Opfer, traf aber das Kind des Opfers und verletzte es."

Inmitten des Scheidungsdramas mit Christian scheint sich die 35-Jährige mit ihren ehemaligen Kollegen von "Selling Sunset" versöhnt zu haben. Bei einem Event in Los Angeles strahlte sie neben Jason Oppenheim (47), Mary Bonnet (44) und Nicole Young (54) in die Kamera. Die Fans der Netflix-Show hoffen seitdem auf eine Rückkehr der scharfzüngigen Christine. "Bitte komm zurück zu 'Selling Sunset'. Ohne dich ist es nicht das Gleiche!", flehte sie ein Follower auf Social Media an.

