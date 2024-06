Wird Christine Quinn zu "Selling Sunsets" zurückkehren?

Christine Quinn (35) steckt gerade mitten in einem schmutzigen Scheidungskrieg. Mit ihrem Ex Christian Richard teilt sie nicht nur einen gemeinsamen Sohn – 2022 verließ die Immobilienmaklerin Selling Sunsets nach der fünften Staffel, um ein Krypto-Immobilienunternehmen mit ihrem Noch-Ehemann zu gründen. Ihr ehemaliger Chef Jason Oppenheim (47) lässt Christine aber nicht hängen. "Ich habe nichts dagegen, dass sie zurückkommt. Ich denke, jeder verdient eine zweite Chance", erklärt der Reality-TV-Star nun gegenüber TMZ, betont aber: "Ich denke, ich wäre mit an Bord, aber das wäre eine Gruppenentscheidung." Christine hinterließ bei der TV-Show viel verbrannte Erde und stritt sich immer wieder heftig mit ihren Co-Stars.

Erst kürzlich wurden Gerüchte über ein mögliches Comeback von Christine laut, nachdem die US-Amerikanerin gemeinsam mit ihrem früheren Chef Jason und dessen Maklerinnen Mary Bonnet (43) und Nicole strahlend auf einem Event in Los Angeles posiert hatte. Doch Mary dämpfte die Hoffnung nach der Veranstaltung. "Wir sind uns zufällig über den Weg gelaufen und haben ein Foto gemacht, und dann wurde es so aufgeblasen, dass sie jetzt zurückkommt", erklärte sie gegenüber E! News und äußerte sich sehr zurückhaltend über eine Rückkehr ihrer einstigen Kollegin: "Ich glaube nicht, dass das passieren wird."

Christine selbst scheint nach der Trennung von ihrem Ex, dem sie unter anderem Stalking und Kindesmissbrauch vorwirft, offen für Neues zu sein. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Clip, der sie lächelnd in einem Auto zeigt. "Nehme jetzt Baby-Daddy-Bewerbungen entgegen", kommentierte sie den Beitrag. Der Schriftzug ist jedoch mittlerweile wieder verschwunden.

Getty Images Mary Bonnet, Nicole Young, Christine Quinn und Jason Oppenheim in Los Angeles

MEGA Christine Quinn, "Selling Sunset"-Star

