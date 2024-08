Nach Drama mit Ex: Christine Quinn strahlt mit ihrem Sohn

Christine Quinn (35) und ihr Sohn lassen sich nicht unterkriegen! In den vergangenen Wochen sorgte die Ex-Selling Sunset-Bekanntheit für viele Schlagzeilen, da sie sich mit ihrem Noch-Mann Christian Richard, der sie angeblich angegriffen hat, einen erbitterten Scheidungskampf liefert. Inmitten des Dramas teilt die US-Amerikanerin nun ein Video mit ihrem Söhnchen, der ebenfalls Christian heißt, und spricht anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut zu. "An alle Frauen und alleinerziehenden Mütter da draußen: Denkt daran, dass euer Weg zu einem erfüllten Leben sie die wahre Bedeutung von Stärke und Sinn lehrt. Euer eigenes Leben ist ihre größte Lektion", schreibt sie unter den Clip, auf dem sie liebevoll mit ihrem Sprössling spielt und happy in die Kamera lächelt.

Die 35-Jährige will ihrem Kind trotz der schwierigen Situation ein gutes Vorbild sein und ermahnt auch andere Leute dazu, darauf zu achten, was ihr Nachwuchs mitbekommt. "Unsere Kinder beobachten uns mehr, als dass sie uns zuhören. Sie lernen von uns, wie wir leben, wie wir lieben, unsere Beziehungen, die Träume, die wir verfolgen, und die Fülle, mit der wir unser Leben annehmen", schildert Christine. Ihre Fans stimmen ihr zu – so kommentieren zwei User beispielsweise: "Lieber glücklich Single sein als unglücklich verheiratet" und "Aber ich bin so stolz auf dich, dass du es [aus der Beziehung] geschafft hast! Wir können alles tun, was wir wollen!"

Christine und Christian hatten sich 2019 das Jawort gegeben, 2021 kam dann ihr Sohn zur Welt. Im März dieses Jahres wurden dann bestürzende News bekannt: Der 44-Jährige wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen – er soll seine Frau angegriffen haben und dabei ihren Sohnemann verletzt haben. Wenig später reichte Christine die Scheidung ein und erwirkte eine einstweilige Verfügung, die es dem Unternehmer verbot, sich ihr oder ihrem Kind zu nähern. Wie TMZ berichtete, übernahm im Mai die Staatsanwaltschaft von Los Angeles den Fall und klagte Christian wegen Kindesmisshandlung und -gefährdung, Körperverletzung und Verstoß gegen eine Schutzanordnung an.

Instagram / thechristinequinn Christine Quinn, "Selling Sunset"-Bekanntheit

Getty Images Christian Richard und Christine Quinn, 2023

