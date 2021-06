Eigentlich gab es anlässlich der Friends-Reunion einen Grund zum Feiern – doch dann folgte das private Liebes-Aus! Der US-amerikanische Schauspieler Matthew Perry (51) hatte sich nur wenige Tage nach dem Wiedersehen mit seinen "Friends"-Kollegen von seiner Verlobten Molly Hurwitz getrennt. Doch offenbar ist der 51-Jährige kein Kind von Traurigkeit, denn aktuell fragen sich zahlreiche Fans: Datet Matthew kurz nach dem Liebes-Aus etwa schon wieder eine andere Frau?

Die Hintergründe: Kurz nach der Trennung teilte Matthew ein Foto von sich und seiner langjährigen Assistentin Briana Brancato auf seinem Instagram-Profil. "Bereit für das lange Wochenende und ein noch längeres Bad!", betitelte der Schauspieler das Posting und erklärte: "Nach einer Woche wie dieser weiß ich, dass mein Team reif dafür ist." Was genau hinter dem Schnappschuss steckt, erklärte Matthew aber nicht. Es ist aber gut möglich, dass Briana lediglich als Model für seine Merchandise-Pullover einspringt – immerhin hatte diesen Job in den vergangenen Monaten seine Ex Molly übernommen.

Matthews Fans sehen das allerdings etwas anders – einige Supporter vermuten nämlich weitaus mehr hinter dem Social-Media-Pic. "Wer ist sie denn jetzt?!", "Ihr seid ein süßes Pärchen" oder auch "Ist das seine Liebhaberin?", kommentierten beispielsweise drei User. Weder Matthew noch Briana äußerten sich bislang zu den Spekulationen...

Instagram / brianabrancato Briana Brancato, November 2020

Getty Images Matthew Perry bei der "A Doll's House Part 2"-Premiere in NYC im April 2017

Instagram / brianabrancato Briana Brancato, Matthew Perrys Assistentin

