"Friends"-Star meint: Matthew Perry (†) schickte ihr Zeichen

Maggie Wheeler (63), bekannt für ihre Rolle als Janice in der Kultserie Friends, hat in einem Podcast ein rührendes Erlebnis nach dem Tod von Matthew Perry (✝54) geschildert. Der Schauspieler verstarb im Oktober 2023 und hinterließ eine große Lücke bei Kollegen und Fans. Maggie erzählte im "Still Here Hollywood"-Podcast, dass sie kurze Zeit nach Matthews Tod allein in einem Pool geschwommen sei, als zwei Raubvögel über ihrem Kopf aufgetaucht seien. "Und ich lag auf dem Rücken und dachte an meinen Bruder. Und ich sagte: Kümmer dich um ihn, und zwei Falken flogen über meinen Kopf und an mir vorbei." Einer der Vögel habe eine Schleife gedreht, sei zurückgekehrt und habe den anderen abgeholt. "Das war ein wunderschöner Moment", sagte Maggie, die glaubt, dass solche Begegnungen ein Zeichen aus dem Jenseits sein könnten, da viele Menschen sagen, Geister würden in Form von Vögeln und anderen Dingen erscheinen, die eine Botschaft senden, wenn jemand stirbt.

Matthew, geprägt von seinen Kämpfen mit der Sucht, war für seine tiefgründige Ehrlichkeit bekannt. In seiner 2022 veröffentlichten Autobiografie "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" gab er offen Einblick in seine jahrelangen Bemühungen, sich von seiner Drogensucht zu befreien, und schätzte die Kosten dafür auf über neun Millionen US-Dollar. Maggie, die ihren Bruder durch seine Sucht verlor, sprach über den Schmerz, Matthew nicht von der Dunkelheit habe befreit sehen zu können, auch wenn er zuletzt eine hoffnungsvollere Phase durchlebte. "Es fühlte sich an, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen", erklärte sie sichtlich bewegt.

Matthew wird nicht nur durch seine ikonische Rolle als Chandler Bing unvergessen bleiben, sondern auch durch seinen Mut, mit einem schwierigen Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Bereits in früheren Berichten wurde über die Umstände seines tragischen Todes berichtet, bei dem ein missbräuchlicher Umgang mit Substanzen eine zentrale Rolle gespielt hatte. Maggies Anekdote zeigt den Einfluss, den Matthew auf die Menschen um sich herum hatte. Bis heute fühlen sich Zuschauer und Freunde von seiner beeindruckenden Persönlichkeit inspiriert.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Maggie Wheeler, Juni 2021

