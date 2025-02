Neue Doku beleuchtet Mitschuldige an Matthew Perrys Tod

Im Oktober 2023 wurde Matthew Perry (✝54), bekannt aus der Erfolgsserie Friends, leblos in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden. Der Schauspieler verstarb offenbar an den akuten Folgen einer Ketamin-Überdosis. Jetzt sorgt eine neue Dokumentation des Streaminganbieters Peacock mit weiteren Details über die Geschehnisse rund um seinen Tod für Aufsehen: Im Fokus von "Matthew Perry: Eine Hollywood-Tragödie" stehen fünf Personen, die laut der Ermittler eine Mitschuld an den tragischen Ereignissen haben sollen – darunter sein persönlicher Assistent Kenneth Iwamasa, zwei Ärzte sowie eine Drogendealerin aus Los Angeles.

Wie Entertainment Weekly berichtet, ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass Matthews Assistent ihm das Betäubungsmittel Ketamin mehrfach injiziert haben soll, obwohl er dafür keine medizinische Ausbildung besaß. Den Wirkstoff habe der Schauspieler von zwei Medizinern sowie von einer Bekannten erhalten, die ihn über ihre Verbindungen zum Drogenmilieu damit versorgt haben soll. Drei der Beschuldigten hätten inzwischen gestanden und sollen bereits mit den Behörden kooperieren, wie es heißt. Die anderen beiden, darunter die sogenannte "Ketamin-Königin" aus Los Angeles, würden auf nicht schuldig plädieren. Unabhängig vom Ausgang der Verfahren wirft der Fall ein düsteres Licht auf ein System, das "von Gier und Nachlässigkeit" geprägt gewesen sein soll, wie das Magazin Staatsanwalt E. Martin Estrada zitiert.

Matthew hatte in seinen letzten Jahren offen über Kämpfe mit Suchterkrankungen gesprochen und sich als Autor und Aktivist für andere Betroffene engagiert. Kollegen wie Morgan Fairchild, die in "Friends" seine Mutter spielte, würdigten in der Doku seinen Mut, seine Probleme öffentlich zu machen. "Das erfordert in dieser Stadt viel Courage", betonte die 75-Jährige. Matthew, der über Jahre hinweg Millionen Menschen mit seiner ikonischen Rolle als Chandler Bing zum Lachen brachte, bleibt seinen Fans als vielseitiges Talent und beeindruckende Persönlichkeit in Erinnerung.

Getty Images Matthew Perry im November 2022

Getty Images Matthew Perry und Matt LeBlanc bei den People Choice Awards, Januar 2004