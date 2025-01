Lisa Kudrow macht Entdeckung in Geschenk von Matthew Perry

Lisa Kudrow (61) hat kürzlich in der "Drew Barrymore Show" von einer herzergreifenden Entdeckung erzählt, die sie in einem Geschenk ihres verstorbenen Friends-Kollegen Matthew Perry (✝54) fand. Die Schauspielerin erzählte, dass Matthew ihr zum Ende der Dreharbeiten ein Requisit aus der beliebten Sitcom mit besonderer Bedeutung für sie schenkte: eine Keksdose mit der Aufschrift "Cookie Time". Erst vor kurzem fand Lisa eine persönliche Notiz von Matthew Perry in der Dose, die sie all die Jahre übersehen hatte. "Ich hatte sie nicht geöffnet oder hineingeschaut", sagte Lisa und fügte hinzu: "Timing ist alles." Was auf dem Zettel stand, verriet Lisa aber nicht.

Die Keksdose hat einen symbolischen Wert, da es damit einen besonderen Moment zwischen Lisa und Matthew gab. Während einer Szene sagte Lisa, die in der Serie Phoebe Buffay verkörpert: "Oh, ich muss jetzt los!" Allerdings hatte sie keine Uhr und deutete deswegen auf die Keksdose, die wie eine Uhr geformt war und auch aufgemalte Zeiger hatte. Matthew bemerkte das und sagte zu ihr nach den Dreharbeiten: "Hast du auf die Keksdose gezeigt und gesagt: 'Schau auf die Uhr?'" Danach lachten die beiden herzlich über den Moment. Als Matthew Lisa die Keksdose überreichte, fragte die Schauspielerin scherzhaft: "Das ist so lieb. Hast du eine Erlaubnis dafür?"

Matthew, der vergangenen Oktober im Alter von 54 Jahren verstarb, hatte stets offen über seine Kämpfe mit Sucht und psychischer Gesundheit gesprochen. Seine Freundschaft zu Lisa war während der gemeinsamen Zeit bei "Friends" besonders, und Erinnerungen wie die Keksdose zeigen, wie viel Humor er auch außerhalb seines Charakters Chandler Bing verbreitete. In vergangenen Interviews erzählte Lisa, wie sie seit seinem Tod begonnen hat, alte Folgen der Serie anzusehen, um sich an ihn zu erinnern: "Es geht darum, zu feiern, wie unglaublich witzig er war – das möchte ich in Erinnerung behalten." Sie verriet dabei auch, welche anderen Szenen sie zu Tränen rührten.

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

ActionPress Der "Friends"-Cast

