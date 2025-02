Michelle Trachtenberg bekam nach Matthew Perrys Tod Angst

Michelle Trachtenbergs (✝39) plötzlicher Tod erschütterte am 26. Februar zahlreiche Menschen rund um den Globus. Während aktuell die Umstände, die zu ihrem Ableben führten, geprüft werden, kommen weitere traurige Details ans Licht. Wie ein Insider laut Daily Mail wissen will, fürchtete sich die Gossip Girl-Darstellerin davor, jung zu versterben. Besonders nach dem Tod ihres Co-Stars Matthew Perry (✝54): "Michelle war wirklich erschüttert, als Matthew starb, weil sie das nicht erwartet hatte. Obwohl er Probleme hatte und darum kämpfte, nüchtern zu bleiben, hatte sie nicht damit gerechnet, dass das passieren würde."

Michelle und Matthew lernten sich 2009 während der Dreharbeiten von "17 Again" kennen. Im Oktober 2023 wurde der Friends-Star mit nur 54 Jahren tot in seinem Pool aufgefunden. "Matthews Tod ging ihr häufig durch den Kopf", behauptet der Informant gegenüber dem Magazin und ergänzt: "Sie war am Boden zerstört. Es war schwer für sie, denn sie kannte ihn, als sie noch so jung war, und er hat sie sehr beeindruckt. Es erinnerte Michelle daran, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Es gab ihr zu denken, dass der Tod jeden treffen kann, der mit einer Sucht kämpft. Als ob er gleich vor der Tür stünde, wenn sie nicht aufpassen würde."

Kurz vor ihrem Tod hatte die Buffy – Im Bann der Dämonen-Bekanntheit wohl eine Lebertransplantation. Nach dieser habe sich Michelle zunehmend vor dem Tod gefürchtet. Der Insider merkt gegenüber dem Blatt an: "Als sie sich einer Leberoperation unterzog, dachte sie, sie könnte die Nächste sein. Sie hatte geäußert, dass sie befürchtete, sie würde sterben, nachdem sie im Krankenhaus all diese Freigabeerklärungen unterschrieben hatte." Laut ihm versetzten die Papiere Michelle "in Panik."

Getty Images Michelle Trachtenberg, Zac Efron, Leslie Mann und Matthew Perry, "17 Again"-Premiere 2009

Getty Images Michelle Trachtenberg, Schauspielerin

