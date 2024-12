"Friends"-Star Lisa Kudrow kämpft mit Verlust ihres Co-Stars

Lisa Kudrow (61), bekannt aus der Kultserie Friends, hat über die Herausforderung gesprochen, eine trauernde Rolle zu spielen, kurz nachdem ihr Freund und Kollege Matthew Perry (✝54) tragisch verstorben war. Während der Dreharbeiten zu ihrer neuen Miniserie "No Good Deed" gestand die 61-jährige Schauspielerin, dass die Grenze zwischen ihrem eigenen Leben und dem ihrer Serienfigur manchmal verschwamm: "Manchmal überschneiden sich Themen, und ich weiß nicht mehr genau, wo ich aufhöre und die Figur beginnt", erklärte Lisa im Interview mit Entertainment Tonight.

Die Dreharbeiten begannen wenige Wochen nach Matthews Tod im Oktober 2023, was die Arbeit für Lisa emotional erschwerte. Matthew Perry, der im Alter von 54 Jahren verstarb, wurde tot in einem Whirlpool aufgefunden. Etwa sechs Monate nach seinem Tod hat Lisa begonnen, "Friends" erneut anzuschauen, um sich an ihren verstorbenen Co-Star zu erinnern. In einem Interview für OK erklärte sie: "Wenn ich es auf Matthew fokussiere, ist es in Ordnung. Ich feiere es, wie urkomisch er war – und daran möchte ich mich erinnern", erklärte sie.

Lisa findet sich oft dabei wieder, laut zu lachen, wenn sie die beliebte Sitcom anschaut und dabei an die gemeinsamen Zeiten mit Courteney Cox (60), Jennifer Aniston (55), Matt LeBlanc (57) und David Schwimmer (58) denkt. Über Matthew sagte sie: "Matthew war einfach einzigartig komisch. Niemand hatte vor ihm diesen besonderen Rhythmus oder diese unvergleichliche komödiantische Kadenz", erinnerte sich Lisa. Sie erinnert sich gerne daran, wie viel Spaß sie am Set hatten: "Wir haben so hart gelacht, dass uns die Tränen über das Gesicht liefen."

Getty Images Lisa Kudrow, Schauspielerin

Getty Images Der "Friends"-Cast