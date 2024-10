Courteney Cox verfasst rührende Hommage an Matthew Perry

Courteney Cox (60) hat ihrem verstorbenen Friends-Co-Star Matthew Perry (✝54) am ersten Jahrestag seines Todes bewegend Tribut gezollt. Matthew, der durch seine legendäre Rolle als Chandler Bing in der beliebten US-Sitcom weltweite Bekanntheit erlangte, verstarb am 28. Oktober letzten Jahres im Alter von 54 Jahren an den akuten Folgen von Ketamin. Auf Instagram teilte Courteney, die in der Serie Chandlers Ehefrau Monica Geller spielte, ein emotionales Foto der beiden mit den Worten: "Ich vermisse dich heute und immer."

Auch Jennifer Aniston (55), die in "Friends" die Rolle der Rachel Green spielte, gedachte ihrem Co-Star auf ihrem Social-Media-Profil. Sie teilte eine Auswahl gemeinsamer Fotos und verlinkte dabei die Matthew Perry Foundation, die nach seinem Tod ins Leben gerufen wurde. Die Stiftung setzt sich dafür ein, Menschen zu helfen, die mit Suchtproblemen kämpfen – ein Anliegen, das Matthew zeitlebens am Herzen lag. Der Schauspieler sprach stets offen über seinen eigenen Kampf mit Sucht und Abhängigkeit und gründete sogar ein Wohnheim für Männer, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen. Auch die übrigen "Friends"-Darsteller äußerten sich zum Todestag und betonten, wie sehr sie ihren Freund vermissen und dass sein Verlust ein tiefes Loch in ihre Herzen gerissen hat.

Abseits der Kamera verband Matthew und Courteney eine tiefe Freundschaft. Die beiden Schauspieler teilten nicht nur viele Szenen in "Friends", sondern auch unzählige persönliche Momente. Courteney betonte oft, wie sehr sie Matthews Humor und sein großes Herz schätzte. In einem Interview mit CBS Sunday Mornings erinnerte sie sich mit rührenden Worten an ihren Kollegen und Freund: "Wissen Sie, er war einfach so lustig. Er hatte wirklich ein großes Herz, offensichtlich hat er gekämpft. Ich bin so dankbar, dass ich so viele Jahre eng mit ihm zusammenarbeiten durfte."

Instagram / courteneycoxofficial Erinnerungsfoto von Courteney Cox und Matthew Perry auf Instagram

Instagram / Jennifer Aniston Erinnerungsfoto von Jennifer Aniston und Matthew Perry auf Instagram