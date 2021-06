Sarah Engels (28) erwartet wieder Nachwuchs! Eine Woche nachdem die Sängerin ihrem Julian (28) das Jawort gegeben hatte, verkündete sie die frohe Neuigkeit, dass sie wieder schwanger ist. Der kleine Alessio (5) darf sich schon bald über ein Geschwisterchen freuen! Kurz nach der Bekanntgabe gab die Künstlerin auch schon ein erstes Baby-Update. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft ging es ihr wie ihrer Influencer-Kollegin Yeliz Koc (27): Sarah litt ständig unter Übelkeit!

"Die ersten Wochen muss ich sagen, ging es mir richtig mies. Also mir war kotzübel", gestand die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Andauernd habe sie sich übergeben müssen: "Bei Alessio ging es mir einfach damals so gut. Ich wusste erst einmal gar nicht, was abgeht." Sarah habe dann einiges versucht, doch nichts habe wirklich geholfen – außer Tabletten gegen Schwangerschaftserbrechen. "Leider muss ich die auch bis heute nehmen", gab sie zu.

Mittlerweile hat die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin auch schon verraten, dass sie bereits im vierten Monat ist. "Das Lustige ist: Ich wusste es schon sehr, sehr früh, weil ich sehr ungeduldig bin. Ich habe den ersten Schwangerschaftstest viel zu früh gemacht und der war negativ, aber der fünf Tage später war dann positiv", erinnerte sie sich an den besonderen Moment zurück.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, März 2021

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in ihrer zweiten Schwangerschaft

