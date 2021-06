Sarah Engels (28) enthüllt immer mehr Details zu ihrer Schwangerschaft! Die Sängerin erwartet gerade ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Mann Julian Engels (28) – und somit auch ein Geschwisterchen für ihren Sohn Alessio (5). Bisher hat die Beauty zwar schon eine erste Aufnahme von ihrem hübschen Babybauch geteilt, aber noch nicht verraten, wie weit sie eigentlich ist. In einem umfangreichen Update offenbart Sarah jetzt aber unter anderem, in welchem Schwangerschaftsmonat sie sich befindet...

"Ich bin im vierten Monat", plaudert die Schwangere in ihrer Instagram-Story aus. "Das Lustige ist: Ich wusste es schon sehr, sehr früh, weil ich sehr ungeduldig bin. Ich habe den ersten Schwangerschaftstest viel zu früh gemacht und der war negativ, aber der fünf Tage später war dann positiv." Sarah ist also schon über das erste Trimester hinaus und steuert bereits auf die Halbzeit zu! Das macht sich natürlich auch an ihrem Körper bemerkbar – vor allem an ihren Boobies: "Ich schwör's euch, die wiegen locker drei Kilo mehr... Noch nie in meinem Leben Brüste gehabt und auf einmal wollen die mitmischen", witzelt die 28-Jährige.

Eine Frage, die ihr auch schon viele Fans gestellt haben: Wollen Sarah und Julian das Geschlecht wissen? "Leute, ich bin so ungeduldig. Glaubt ihr ernsthaft, ich lasse mich überraschen? Glaubt ihr, ich will das Geschlecht nicht wissen?", betont Sarah lachend. "Nein, wir wissen es natürlich schon. Aber auch da wollen wir es erst mal noch für uns behalten." Doch keine Sorge: Irgendwann wollen sie ihre Fans auch einweihen.

