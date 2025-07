Falsche Fährte: Deshalb stritten Yeliz Koc und Christina

Bei Prominent getrennt traf Yeliz Koc (31) nicht nur auf ihren Ex-Partner Jannik Kontalis, sondern auch auf ihre ehemalige gute Freundin Christina Grass (37). Obwohl sich die beiden herzlich begrüßen und anscheinend auch ganz gut verstehen, verrät Yeliz im Gespräch mit Pamela Ghazal, dass sie sich vor Jahren zerstritten haben. "Weil sie sauer war, damals, als sie beim Bachelor war, dass ich sie nicht jeden Tag gepostet habe. Da hat sie herum erzählt, ich sei unselbstständig, kriege alleine nichts auf die Reihe und bei mir dreht sich alles nur ums Geld", erzählt die Influencerin und stellt klar: "Das ist fies, das macht man nicht."

Tatsächlich erzählt Yeliz Pam das nur aus taktischen Gründen: Die beiden Mädels stecken in unterschiedlichen Allianzen. Mit ihrer Story möchte Yeliz nun die gegnerische Seite auf eine falsche Fährte locken. Zwar ist es die Wahrheit, dass sie und Christina sich damals zerstritten haben, jedoch verstehen sich die zwei seit ihrer gemeinsamen Teilnahme an The 50 wieder sehr gut. Die andere Allianz soll aber denken, dass die beiden Girls sich in Wahrheit nicht leiden können – das gesteht sie im Gespräch mit ihrem Ex Jannik. Es stellt sich heraus: Der Plan der 31-Jährigen geht auf. Pam geht davon aus, dass das Band zwischen Yeliz und Christina nicht gefestigt ist.

Im Einzelinterview spricht Yeliz Klartext: Auch wenn sie sich in der Vergangenheit mit Intrigen zurückgehalten habe, schmiede auch sie in dieser Show Pläne. So, wie es ihrer Meinung nach alle anderen immer machen. Damit könnte die alleinerziehende Mama mit einem Vorurteil über ihre Person aufräumen. Auch wenn Yeliz nämlich schon in unzähligen Realityshows dabei war, wird ihr doch nachgesagt, oft langweilig zu wirken. Ein Ruf, den sie aber eigentlich nie schlimm fand. "Ich bin stolz darauf. Wenn das eure Beleidigung an mich ist, dass ich langweilig bin, weil ich nichts zertrümmere, weil ich keine Gläser schmeiße, weil ich niemanden beleidige – dann dürft ihr mich gerne weiterhin langweilig nennen", stellte sie in ihrer Instagram-Story klar.

Collage: ActionPress, Instagram Collage: Yeliz Koc und Christina Grass, Realitystars

Instagram / pamelaghazal Pamela Ghazal an Silvester 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2025