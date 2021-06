Die neunte Staffel von Die Höhle der Löwen hatte es ganz schön in sich! Wir erinnern uns: Der Pitch der Gründer des Periodenhelfers Pinky sorgte für einen nationalen Aufschrei und einen Mega-Shitstorm im Netz. Am Ende entschuldigten sich Investor Ralf Dümmel (54) und die Köpfe hinter dem Unternehmen – und stampften das Start-up ein. Doch es gab natürlich auch wieder etliche emotionale Momente sowie heftige Diskussionen in der Löwenhöhle. Heute Abend flimmert nun schon die letzte Episode der Frühjahrsstaffel über die TV-Bildschirme.

Die Zuschauer können sich noch mal auf ein paar spannende Pitches auf Vox gefasst machen! So werden Gerd Güldenpfennig und Stefan Siebert zum Beispiel Routago vorstellen – eine Fußgängernavigation speziell für Sehbehinderte und Blinde. Auch Chris Kaiser hat Großes vor: Sein Start-up B'n'Tree ist eine Vermittlungsplattform, die mit verschiedenen Reisebuchungsportalen zusammenarbeitet und für jede Buchung einen Baum pflanzt. Außerdem können die Fans sich auf Eiskaffee-Genuss, eine Frucht-Hafermahlzeit und eine Schürze der etwas anderen Art freuen...

Ein paar Details sind auch schon über Staffel zehn bekannt – wenn auch noch nicht offiziell. Aus einem Instagram-Posting von Ralf Anfang des Jahres ging hervor, dass die neue Ausgabe "Die Höhle der Löwen" wohl schon im Kasten ist. Vermutlich wird sie wie alle anderen regulären Staffel kommenden Herbst anlaufen. Es sollen die gleichen Investoren wieder mit dabei sein – plus Gast: Gerüchten zufolge soll auch Unternehmerin Sarna Röser mal Löwenluft schnuppern.

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Dagmar Wöhrl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

Instagram / sarna.roeser Sarna Röser, Unternehmerin, und Nico Rosberg, Unternehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de