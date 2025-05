Ralf Dümmels "Die Höhle der Löwen"-Deal droht zu platzen

Am Montagabend in der beliebten TV-Show Die Höhle der Löwen geriet ein neuer Deal von Ralf Dümmel (58), der in der Vergangenheit bereits finanzielle Probleme hatte, ins Wanken: Die Brüder Christopher und Vincent Klatt präsentierten ihr innovatives Produkt "Nose Energy", ein Nasenspray für den schnellen Energiekick. Mit ihrer Kreation, die Koffein, Grüntee- und Ginsengextrakt enthält, wollten sie die Investoren überzeugen – und das gelang ihnen: Ralf, Nils Glagau (49) und Tillman Schulz (35) boten den geforderten Betrag. Nach einem kurzen Gespräch entschieden sich die Brüder für Ralf, der in der VOX-Sendung begeistert nach vorne eilte, die Gründer umarmte und die Freude offen zeigte: "Ich habe so geschwitzt. Ich finde die Typen wirklich super sympathisch."

Doch nur wenige Tage später folgte der Dämpfer: Ralfs Anwältin Silke Falk wies darauf hin, dass die rechtliche Einstufung eines Produkts, das über die Nasenschleimhaut aufgenommen wird, ungeklärt sei. Das Spray dürfe unter diesen Umständen nicht im Einzelhandel verkauft werden, was die Gründer sichtlich schockierte. Vincent erklärte in einem Statement, dass es ein heftiger Rückschlag gewesen sei, nachdem so viel Arbeit in die Entwicklung gesteckt worden war: "Das ist erstmal ein Riesenschock gewesen." Doch das Team von Ralf Dümmel gab nicht auf und entwickelte gemeinsam mit den Brüdern eine Alternative: "Mouth Energy" – ein Spray, das nun über den Mund angewendet werden kann und als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen ist. Die Gründer sind erleichtert: "Wir finden, das ist eine super Lösung, die man überall im Alltag anwenden kann."

Ralf Dümmel, dem TV-Publikum längst ein Begriff, ist seit Jahren Teil der Investorenrunde bei "Die Höhle der Löwen" und steht für schnelle, pragmatische Lösungsansätze. Während in der letzten Staffel vor allem clevere Erfindungen wie das Smartphone-Haltersystem von "Feschd" im Mittelpunkt standen, überraschte diesmal die Geschichte von Christopher und Vincent, wie schnell eine Idee durch rechtliche Hürden infrage gestellt werden kann. Trotz täglich zunehmender Konkurrenz im Gründer-Show-Business gilt Ralf im Team als besonders nahbar, weil er auf die Menschen hinter den Ideen setzt. Zwischen den Drehs zeigt sich der Unternehmer privat gerne mit starken Nerven und einer Extraportion Humor – Eigenschaften, die ihm in solchen Pannenmomenten den Rücken stärken.

Getty Images Die Investoren Nils Glagau und Ralf Dümmel besuchen ein "Die Höhle der Löwen"-Event in Köln, 2022.

Getty Images Ralf Dümmel im August 2020 in Köln

