"Höhle der Löwen": Judith Williams träumt von Sauna-Vierer

Heiße Stimmung in der Höhle der Löwen: Am Montagabend wurde es in der Vox-Gründershow ungewohnt schlüpfrig, als die beiden zahlungskräftigen Raubkatzen Judith Williams (53) und Tillman Schulz (35) gemeinsam in einer Korbsauna Platz nahmen. Die Investoren testeten die Erfindung der Brüder Torsten und Thomas Sauer, die mit ihrer Geschäftsidee im Handumdrehen aus einem Strandkorb eine Sauna zaubern – samt Aufguss, Dampf und Schweißperlen. Als sie zu zweit im aufgeheizten Korb hockten, konnte sich die Löwin eine doppeldeutige Bemerkung nicht verkneifen: "Stell dir vor, du hast das im Garten stehen. Du nimmst deine Frau mit, ich nehme meinen Mann mit, und wir machen einen Vierer!", rief Judith, woraufhin ihr Kollege trocken konterte: "Jetzt wird es ganz schlimm."

Nach dem Sauna-Gag mit Tillman ruderte Judith schnell zurück und erklärte, dass man für ihre "Vierer"-Idee natürlich zwei Korbsaunen nebeneinander aufstellen müsse. Schon zuvor hatte sich die frisch gebackene Traumschiff-Darstellerin vor der Runde ein überraschendes Geständnis erlaubt. Auf die Frage, wer regelmäßig in die Sauna geht, eröffnete die Investorin: "Ich war mal im Saunaclub." Für aufmerksame Blicke und neckische Kommentare war damit gesorgt. Tillman reagierte augenzwinkernd: "Das möchten wir nicht ausführen. Saunaclub kann auch mal was anderes sein." Doch mehr Details zu ihren "Sauna-Abenteuern" blieb Judith schuldig und fügte nur geheimnisvoll hinzu: "Ein Schelm, der Böses dabei denkt."

Die lockere Atmosphäre zwischen Judith und Tillman sorgte auch abseits der eigentlichen Geschäftsideen wieder einmal für Gesprächsthemen unter den Zuschauern. Die gebürtige Münchnerin, die für ihre ehrliche und humorvolle Art bekannt ist, spielt in der Show oft mit charmanten Andeutungen und genießt das Miteinander im Team der "Löwen". Tillman wiederum mischt seit einiger Zeit als jüngstes Gesicht in der Runde mit und bringt frischen Wind in die Sendung. Bei aller Konkurrenz um die besten Deals kommt der Spaß in dem beliebten Vox-Format nie zu kurz – kleine Schlagabtausche, doppeldeutige Späße und augenzwinkernde Kommentare gehören bei der "Höhle der Löwen" längst fest dazu.

RTL / Bernd-Michael Maurer Tillman Schulz bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Lö

