"Höhle der Löwen": Judith Williams testet essbares Gleitgel

Fans von Die Höhle der Löwen wissen längst: Unternehmerin Judith Williams (53) ist ein Leckermäulchen, das sich nur allzu gern durch die essbaren Geschäftsideen der Showteilnehmer hindurchnascht. Dass die Investorin dabei auch vor ungewöhnlichen Produkten nicht haltmacht, dürfte daher die wenigsten überraschen: In der neuesten Folge der Vox-Show verkostet Judith eine essbare Gleitcreme, die laut dem Erfinderpaar Stefan Arens und Nathalie Sorondo-Gooden gleich mehrere besondere Features vereint. Ihr Produkt namens Kokomoon soll nicht nur beim Sex für anregende Geschmeidigkeit sorgen, sondern mit einer Basis aus natürlichem Kokosöl auch besonders pflegend, wohlriechend und zugleich lecker sein.

Stefan und Nathalie, die angesichts des schlüpfrigen Themas mit beeindruckendem Selbstbewusstsein vor die Kameras traten, erzählten leidenschaftlich von ihrer Motivation, eine natürliche Alternative zu herkömmlichen Gleitmitteln zu schaffen. Diese würden sich aufgrund synthetischer Inhaltsstoffe oft belastend auf die Intimflora der Frau auswirken, wobei der Gründer in seiner Beschreibung offenließ, wie regelmäßig so ein Produkt gebraucht werden muss, um überhaupt eine belastende Wirkung zu entfalten. So richtet sich die Geschäftsidee, die bei den Investoren auf reges Interesse stieß, vermutlich vor allem an Paare, die zwischen den Laken öfter mit Reibereien der besonderen Art zu tun haben.

Judith hat sich bereits in der Vergangenheit durch ihre schlagfertigen und manchmal doppeldeutigen Kommentare in "Die Höhle der Löwen" einen Namen gemacht. Ihr lockerer Umgang mit teils pikanten Themen kam bei den Zuschauern gut an, wie zuletzt auch eine frühere Folge zeigte, in der sie locker über eine andere Idee witzelte. Mit ihrer lebensfrohen und neugierigen Art steht sie oft im Kontrast zu den anderen Investoren der Show, die sich zuweilen gern besonders seriös und tiefgründig präsentieren. Damit bleibt sie weiterhin einer der beliebtesten Köpfe der Gründershow – stets bereit, ihr Herz, ihre Brieftasche und hin und wieder auch ihren Mund für neue, innovative Geschäftsideen zu öffnen.

Getty Images Judith Williams bei den Bambis 2023

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams im August 2024

RTL Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" in Staffel 13